Il Milan e la Roma sono pronte a darsi battaglia per Yusuf Yazici, centrocampista offensivo che gioca nel Trabzonspor

Yusuf Yazici è un trequartista classe 1997, è di nazionalità turca e gioca in patria con il Trabzonspor. In Serie A c’è chi lo ha messo nella lista dei desideri, vale a dire Massimiliano Mirabelli e Monchi. Il direttore sportivo del Milan e quello della Roma sembrano doversi contendere Yazici, del quale si parla un gran bene. È reduce da una stagione importante in cui si è confermato titolare della squadra di Trebisonda e ha segnato pure nove gol in campionato, pur giocando spesso da centrocampista. Mirabelli e Monchi sono molto interessati al talento turco.

Milan e Roma non sono le sole a contendersi Yazici, pare che pure in Premier League ci sia chi lo segue con una discreta attenzione. Intanto, però, sia i rossoneri che i giallorossi lo hanno messo nella lista dei desideri. Milan e Roma sembrano più avanti delle avversarie estere, ma bisognerà convincere non solo Yazici, bensì pure il Trabzonspor. Il cartellino è sui dieci-quindici milioni di euro, non è una somma altissima per un 21enne ma comunque è un investimento importante. Si tratta dell’ennesimo intreccio Milan-Roma dopo le voci su Monchi (leggi anche: Niente Milan o Inter: Monchi rifiuta le milanesi, resta a Roma)