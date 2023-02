Zaccardo: «Ecco perché Kvaratskhelia ha scelto Napoli»

Le parole di Cristian Zaccardo, ex difensore ed intermediario della trattativa che ha portato Kvaratskhelia al Napoli

Cristian Zaccardo ha raccontato la trattavi per il passaggio di Kvicha Kvaratskhelia al Napoli a La Gazzetta dello Sport.

PAROLE – «Quando Khvicha giocava in Russia le situazioni erano diverse. Io quando lo vidi proprio tre anni fa per la prima volta, restai subito colpito dalle sue qualità, me ne innamorai. E entrando in collaborazione con l’agente Mamuka Jugheli e il suo entourage, mi chiesero di una soluzione italiana e insieme pensammo al Napoli, anche perché Cristiano Giuntoli già seguiva il ragazzo e si era informato. Perché Napoli? Perché è un club serio, che sa valorizzare i giovani. E poi c’è un allenatore come Luciano Spalletti, capace di insegnare calcio».