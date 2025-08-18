Zalewski-Atalanta, l'arrivo dell'esterno nerazzurro per le visite mediche - VIDEO - Calcio News 24

Ecco l’arrivo di Zalewski: nuovo esterno dell’Atalanta. Tempo di visite mediche per l’ex interista

Zalewski per l’Atalanta è un giocatore importante: la fascia sinistra ora è definitivamente completata e ora sta a Ivan Juric sgrezzarlo nella maniera migliore, considerando anche il grande investimento di 16 milioni (versati nelle casse dell’Inter).

Oggi ha svolto le visite mediche all’Ospedale Sant’Ambrogio di Milano per la prima parte, per poi svolgere gli ultimi test a Bergamo.

ZALEWSKI-ATALANTA, LE CARATTERISTICHE

Zalewski. L’esterno ambidestro italo-polacco ha al suo attivo già 93 presenze in Serie A nonché 26 in UEFA Europa League e 7 in UEFA Conference League, competizione quest’ultima vinta con la Roma nel maggio del 2022. Un bagaglio di esperienza notevole, a soli 23 anni, nobilitato ulteriormente non solo dalle 2 presenze in Champions League e dalle altrettante al Mondiale per Club, ma anche dalla partecipazione con la Nazionale Polacca ai Mondiali in Qatar nel 2022 e agli Europei del 2024 in Germania.