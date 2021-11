Venezia, Zanetti a DAZN: «Partita sofferta. Siamo stati intelligenti»

Le parole di mister Zanetti del Venezia dopo la bellissima vittoria contro il Bologna, grazie alla rete decisiva di Okereke

Al termine della sfida fra Bologna e Venezia, ha parlato ai microfoni di DAZN il tecnico degli arancioneroverdi Paolo Zanetti. Ecco le sue parole:

PARTITA – «Oggi abbiamo sofferto. Sono onesto. Bologna squadra forte e in gare come questa bisogna tirare fuori quel qualcosa di più come ci è accaduto oggi.»

FASE DIFENSIVA – «Serve umiltà in tutte le partite. Fossimo venuti qui arroganti, avrei preso qualche complimento ma senza punti. In questo momento l’assetto difensivo dà garanzie, Caldara e Ceccaroni hanno fatto una grande gara. Nel primo tempo le punte hanno aiutato poco, nella ripresa è andata meglio.»