Italia
Zaniolo torna a parlare dell’Italia con un messaggio inatteso sui social: ecco cosa ha scritto per gli azzurri
Zaniolo rompe il silenzio e manda un messaggio inaspettato alla Nazionale: il post che ha sorpreso i tifosi azzurri
C’è un Paese intero a sostenere l’Italia di Gennaro Gattuso, impegnata nei playoff per conquistare il pass ai Mondiali 2026 in programma la prossima estate negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. A Bergamo, dove gli azzurri affrontano l’Irlanda del Nord in semifinale, non manca il supporto di chi quella maglia l’ha indossata davvero.
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Tra questi c’è Nicolò Zaniolo, che ha voluto far sentire la propria vicinanza alla Nazionale pubblicando una storia su Instagram. Nel post ha inserito una sua immagine d’esultanza, scattata dopo uno dei due gol segnati con l’Italia nel 9-1 all’Armenia del 18 novembre 2019.
PAROLE – “Ci sono momenti in cui si è in campo, altri in cui si sostiene da fuori! L’importante è sempre essere dalla stessa parte! In bocca al lupo ragazzi! Forza azzurri“.
Zaniolo ha vestito la maglia azzurra in 19 occasioni, l’ultima il 24 marzo 2024 nell’amichevole vinta 2-0 contro l’Ecuador a Harrison, negli Stati Uniti. Un messaggio semplice ma significativo, arrivato in un momento decisivo del percorso verso il Mondiale.