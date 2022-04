Zaniolo Napoli, l’entourage: «Una cavolata, nessuna possibilità che vada in azzurro»

Uno dei membri dell’entourage di Nicolò Zaniolo ha parlato delle voci di mercato che vorrebbero il calciatore vicino al Napoli

Gaspere Galasso, membro dell’entourage di Nicolò Zaniolo, ai microfoni di 1 Station Radio ha parlato delle voci di mercato che vorrebbero il calciatore della Roma vicino al Napoli.

NESSUNA POSSIBILITA – «Zaniolo-Napoli? 0% di probabilità che possa vestire la maglia azzurra, può essere definita una grande cavolata. In genere resto nell’ombra, non mi piace intervenire su questioni che riguardano il futuro di Nicolò, ma quando sento queste notizie… Devo farlo oggi perché voglio che una piazza importante e calorosa come quella napoletana non si illuda. C’è lo 0% di probabilità che il romanista si trasferisca a Napoli. Zaniolo sta bene alla Roma, la sua priorità è restare in giallorosso».

INTERESSE ALTRI CLUB – «Certo, è ovvio, ma sono situazioni già note, come il fatto che piaccia, ad esempio, alla Juventus. Questo, però, non vuol dire che andrà via. Lo ribadisco: Nicolò sta bene alla Roma, ha trovato un grande estimatore in Mourinho e, ad oggi, non prende in considerazione altre destinazioni. Non capisco perché ogniqualvolta non giochi una gara, si dica che abbia litigato col mister o con la società. Questo ragazzo non può avere un affaticamento muscolare che subito si monta su un caso».