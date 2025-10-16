Zaniolo si confessa: «A Roma ho sbagliato. Sulla Nazionale dico che..."

Zaniolo in una lunga intervista al ‘Corriere dello Sport’ si confessa e svela anche la sua volontà di ritornare a vestire la maglia azzurra.

Nicolò Zaniolo torna a parlare del suo passato e del suo futuro, aprendo il cuore in un’intervista esclusiva concessa al Corriere dello Sport. Il talento ora in forza all’Udinese ha voluto rivolgere un messaggio sincero alla città e ai tifosi della Roma, club in cui è cresciuto calcisticamente e che gli ha dato la notorietà. «Mi scuso con tutti. All’Olimpico esultai nel modo sbagliato, ma attraversavo un periodo complicato della mia vita. Non cercavo provocazioni, semplicemente non stavo bene dentro», ha spiegato Zaniolo con tono maturo e riflessivo.

Il giocatore, dopo un percorso turbolento tra infortuni, trasferimenti e momenti difficili, sembra oggi più consapevole dei propri errori. “Gli sbagli mi hanno fatto crescere. Senza quelle cadute non sarei la persona e il calciatore che sono adesso», ha aggiunto Zaniolo, sottolineando come ogni passo falso sia stato parte di un processo di maturazione personale.

Alla Roma, Zaniolo ha vissuto emozioni forti e contrastanti: dagli esordi travolgenti e i gol che lo avevano reso l’idolo della Curva Sud, ai due gravi infortuni al ginocchio che ne hanno rallentato la carriera. Poi la separazione dolorosa, con il trasferimento all’estero e la sensazione di non essere compreso. Oggi, con la maglia dell’Udinese, l’obiettivo è ritrovare serenità e continuità. «Qui ho trovato un ambiente tranquillo, una società che mi ha dato fiducia e un allenatore come Gattuso che pretende tanto ma che sa anche ascoltare. Spero solo di convincerlo con il lavoro quotidiano», ha dichiarato.

Zaniolo parla anche del futuro, evitando proclami ma mostrando una determinazione nuova: «Non voglio più pensare a ciò che è stato. Ora cerco la gioia nel calcio, quella sensazione pura che provi solo quando giochi senza pensieri. Voglio tornare a divertirmi e far divertire la gente».

Le sue parole suonano come una confessione ma anche come un nuovo inizio. La speranza dei tifosi italiani è che Nicolò Zaniolo, dopo tante cadute, possa finalmente ritrovare la sua dimensione, tornando a essere quel talento capace di accendere le partite con una giocata. La sua storia, fatta di orgoglio, sofferenza e riscatto, resta una delle più umane e intense del calcio italiano contemporaneo. LEGGI ANCHE >>> Zaniolo: «Ho sbagliato tanto. Ma ero un 18enne a Roma sulla bocca di tutti, chiunque avrebbe alzato la cresta»