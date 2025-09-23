Zaniolo, riuscirà a riscattarsi con l'Udinese? Sentite cosa ha appena detto Inler - Calcio News 24

Zaniolo si allena al massimo: l’Udinese cerca il riscatto contro il Palermo

In vista della delicata sfida di Coppa Italia contro il Palermo, il responsabile dell’area tecnica dell’Udinese, Gökhan Inler, ha parlato a Udinese Tonight, tracciando un bilancio del momento negativo della squadra e soffermandosi su alcuni singoli, tra cui Zaniolo, nuovo volto in casa bianconera.

Dopo la recente sconfitta in campionato, l’ambiente Udinese non è dei più sereni, ma Inler prova a mantenere la calma: «Quando si perde, l’umore non è mai alto, lo sappiamo. Non abbiamo giocato bene, ma abbiamo la fortuna di tornare subito in campo. I ragazzi hanno un’altra occasione per dimostrare che la forza che ci ha contraddistinto finora non è svanita».

Riguardo agli aspetti tattici, Inler ha voluto chiarire: «In ritiro abbiamo lavorato spesso con la difesa a quattro, ma il sistema non è il motivo della sconfitta. Il mister ha fatto delle scelte, ed è giusto così. Quello che è mancato è l’energia, la cattiveria, la compattezza. Questa sconfitta deve servirci come esperienza».

Grande attenzione è stata dedicata a Zaniolo, uno degli innesti più attesi del mercato estivo dell’Udinese: «Zaniolo si sta integrando bene, si allena con grande intensità. Fa anche sedute extra, segno che vuole davvero lasciare il segno. È determinato e vuole dimostrare quanto vale». Parole che confermano quanto lo staff tecnico punti sul talento ex Roma per dare una scossa alla squadra.

Accanto a lui, anche Zanoli è sotto osservazione: «È un bravo ragazzo, molto professionale. Sta aspettando la sua occasione e sono sicuro che si farà trovare pronto». Anche i giovani come Gueye stanno attirando l’attenzione dello staff: «Fin dal primo giorno ha mostrato entusiasmo e voglia. Spero possa esordire presto».

Inler ha infine speso parole di incoraggiamento per Ehizibue, recentemente fischiato dai tifosi: «È un ragazzo sempre sorridente, positivo. Questi momenti possono capitare. Gli ho parlato, deve stare sereno e imparare a gestire anche le critiche».

Con un gruppo che cerca compattezza e con un Zaniolo determinato a rilanciarsi, l’Udinese affronta la sfida contro il Palermo con la speranza di voltare pagina e ritrovare lo spirito giusto per affrontare il resto della stagione.