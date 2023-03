La carica di Zapata: «Atalanta, con la continuità ti porto in Europa. Su Hojlund...»

Le parole dell’attaccante dell’Atalanta Duvan Zapata dopo il suo ritorno in campo tra infortuni e voglia di riscatto nerazzurro

Tramite La Gazzetta dello Sport, il centravanti dell’Atalanta Duvan Zapata si racconta in quella che è stata fino ad ora la sua stagione: tanto altalenante quanto fermata dagli infortuni, ma ancora con la voglia di fare la differenza.

INFORTUNI – «Gli infortuni mi hanno tolto la continuità, infatti mi è servito tempo per stare bene. Il goal? Loro verranno da sé, ma la priorità è sicuramente quella di fare bene, per quanto mi senta forte. Sono mancato all’Atalanta e viceversa, e con il Napoli ho avuto buone sensazioni: risultato a parte».

HOJLUND – «Non mi aspettavo fosse così forte, soprattutto negli spazi corti: molto simile anche alle mie caratteristiche. Concorrenza? L’avevo anche quando al mio posto entrava Muriel e segnava pochi minuti dopo».

GASPERINI – «Mi ha reso importante e caricato anche di responsabilità: ciò che serve per un centravanti come me. Sono qua da 4 anni e mezzo, con l’obiettivo di far capire anche ai più giovani cosa voglia dire giocare per l’Atalanta: rispecchiando il concetto “la maglia sudata sempre”. Per me è un grande piacere».

OBIETTIVI – «Vedo l’Atalanta tra le prime sette. Se giochiamo come sappiamo fare possiamo puntare in alto. Occorre pensare partita dopo partita, e riscattare questo momento difficile: soprattutto tra le nostra mura contro una squadra forte come l’Empoli».

MERCATO – «Ad ogni sessione di mercato mi capita di sentire qualche interesse, ma a Bergamo sto bene. Sarebbe fantastico però ritrovare quella continuità degli anni scorsi, finendo alla grande questa stagione».