Hanno Detto

Zapata arrabbiato dopo il cambio in Atalanta Torino, Baroni spiega: «Ecco cos’è successo»

41 minuti ago

Zapata arrabbiato dopo il cambio in Atalanta Torino, il tecnico granata Marco Baroni spiega quanto successo nel post-partita

A DAZN dopo Atalanta Torino, Marco Baroni è intervenuto così per commentare la sconfitta per 2-0.

SCONFITTA «La squadra dopo il gol è entrata molto bene in campo ed è stata aggressiva. Ci siamo alzati molto come baricentro, il gol sarebbe stato meritato. Peccato, però rimane la ripresa e quello che abbiamo fatto».

SOSTITUZIONE ZAPATA – «Arrabbiato? Sono cose normali, i giocatori si arrabbiano quando escono. Volevo invertire questo trend e la squadra si è alzata, non voglio responsabilizzare chi era in campo fino a quel momento sia chiaro».

GOL SUBITI«Abbiamo subito 2/3 dei gol in cinque partite, sicuramente dobbiamo essere più continui e creare un’identità. Chiaro che siamo partiti con un nuovo progetto, io sono molto fiducioso, so che ci sono alcune cose che non vanno ma altre sì, miglioreremo sicuramente».

PRIMO GOL – «Stiamo lavorando su questa situazione, c’è un po’ di passività. La palla va toccata con più convinzione, ci stiamo lavorando ma è una cosa anche mentale. Devi avere la convinzione di prenderla tu la palla. La squadra ha perso un po’ le distanze».

