Zappacosta Atalanta, programmate le visite mediche: tutti i dettagli dell’accordo che porterà l’esterno a Bergamo

Tutto fatto per il ritorno a Bergamo di Davide Zappacosta. L’esterno, in arrivo a titolo definitivo dal Chelsea per circa 10 milioni di euro, è atteso in città per sottoporsi alle visite mediche.

Zappacosta dovrebbe sbarcare a Bergamo già stasera per poi sostenere i test medici nella giornata di domani. Poi la firma sul contratto che lo legherà ai colori nerazzurri per i prossimi quattro anni. A riportarlo è Gianluca Di Marzio.