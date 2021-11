Zappacosta avvisa: «Il campo sintetico non deve essere un alibi»

Davide Zappacosta ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro lo Young Boys: le sue dichiarazioni

PRE PARTITA – «Sarà una partita diversa dal solito ma ci siamo allenati sul sintetico e ci adatteremo. Il terreno di gioco non deve essere un alibi. L’obiettivo è quello di vincere, altrimenti rischiamo di arrivare all’ultima sfida fuori dai giochi. Vogliamo i tre punti. Sono molto contento di come sta andando qui all’Atlanta, voglio fare sempre di più e cercherò di fare il mio meglio per aiutare la squadra».