Zenga al miele con Gattuso: «È lui il fuoriclasse della Nazionale! Ci sono alcune cose da tenere presenti con la Bosnia»

L’ex portiere dell’Inter e della Nazionale, Walter Zenga, si esprime così su Gattuso e sull’Italia in vista della sfida contro la Bosnia

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Walter Zenga si esprime così in vista di Bosnia Italia, finale dei playoff per i Mondiali 2026.

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SU BOSNIA ITALIA – «Io ho allenato nei Balcani, quando giocano queste partite hanno ancora più attenzione e patriottismo. La Bosnia ha perso solo una partita in casa, con l’Austria, 2-1, ed è stata quella che ha condizionato il girone. Sono cose da tenere presente».

IL NOSTRO FUORICLASSE E’ SEMPRE STATO DONNARUMMA, CI AGGIUNGIAMO ANCHE TONALI? – «Noi dobbiamo aggiungere il ct, che è il vero fuoriclasse di questa squadra. Oltretutto con la difficoltà di avere pochi italiani da poter convocare, in un campionato fatto per lo più di stranieri. Penso alla difesa: all’Inter la combinazione forte è tra Bastoni e Dimarco, ma Gattuso deve giocare con Bastoni centrale anche perché probabilmente non ha alternative».