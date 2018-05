Walter Zenga torna a Napoli: nell’amaro ricordo di Italia ’90 cerca l’impresa per salvare il suo Crotone

Walter Zenga torna al ‘San Paolo’. Il Crotone si deve salvare e anche vincendo contro il Napoli potrebbe non evitare la retrocessione in Serie B (leggi la lotta salvezza). Per questo, ha bisogno di un’impresa, ma anche della buona sorte; Zenga, dal canto suo, vuole scacciare l’incubo del ‘San Paolo’: dalla semifinale del Mondiale di Italia ’90 e quel gol preso da Caniggia (che fu l’anticamera dell’eliminazione azzurra), a oggi sulla panchina degl ‘squali’. Come scrive La Gazzetta dello Sport, i calabresi sentono di meritare la permanenza in massima serie.

L’allenatore del Crotone oggi ritrova Maurizio Sarri, di cui è grande estimatore e che già in un paio di occasioni ha messo in difficoltà (sia alla guida della Sampdoria che all’andata giocata all”Ezio Scida’). Oggi che l’allenatore del Napoli potrebbe vivere la sua ultima panchina azzurra. Contro, anche Benny Carbone, vice di Zenga: l’ex fantasista del Napoli, che a Fuorigrotta ha registrato una canzone con Gigi D’Alessio, oggi spera di festaggiare, ma sulle note di Rino Gaetano.