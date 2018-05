La lotta salvezza della Serie A è bellissima: le possibili combizioni

Lotta salvezza Serie A 2017/2018: le possibili combinazioni tra Cagliari, Chievo, Crotone, Spal e Udinese in base alla classifica avulsa, agli scontri diretti e alla differenza gol – 38ª giornata

Crotone, Spal, Cagliari, Udinese e Chievo: tutte per un sogno. Sono le ultime cinque squadre che si giocheranno la salvezza all’ultima giornata di Serie A 2017/2018: quattro di loro saranno salve, ma una di loro dovrà per forza retrocedere. Al momento la più vicina a non coronare il sogno è il Crotone, fermo a 35 punti dopo il pareggio (insperato) con la Lazio: la formazione di Walter Zenga è tecnicamente a pari punti con la Spal (pur’essa ferma a 35 punti dopo la sconfitta col Torino), ma in svantaggio per via degli scontri diretti (1 a 1 a Ferrara all’andata, vittoria degli uomini di Leonardo Semplici a Crotone al ritorno per 2 a 3). Ci sono poi tutte le altre: il Cagliari che con la vittoria sulla Fiorentina ha trovato fiducia (era lei la più vicina alla retrocessione non meno di una settimana fa) ed è a quota 36, quindi Udinese e Chievo, che con le vittorie rispettivamente su Verona e Bologna sono balzate a quota 37. Quali sono dunque le combinazioni possibili? Diamo prima un’occhiata al calendario quando siamo arrivati alla 38ª giornata di Serie A:

Napoli-CROTONE

SPAL-Sampdoria

CAGLIARI-Atalanta

UDINESE-Bologna

CHIEVO-Benevento

Il Crotone, ad un passo dall’abisso, sarà dunque l’unica squadra a giocare l’ultima fuori casa e tecnicamente sulla carta quella con l’impegno più difficile. Anche se in verità il Napoli matematicamente secondo non ha più nulla da chiedere al suo campionato, così come pure la Sampdoria (praticamente fuori dai giochi Europa League), il Bologna (già salvo) ed il Benevento (già retrocesso). C’è invece l’Atalanta che ancora lotta per un posto europeo (leggi anche: CHI VA IN EUROPA LEAGUE: LE COMBINAZIONI): è dunque il Cagliari la squadra che avrà di fronte l’avversaria forse più motivata di tutte. Questa la classifica attuale, da tenere sempre a mente:

CHIEVO 37 punti

UDINESE 37

CAGLIARI 36

SPAL 35

CROTONE 35

Lotta salvezza Serie A: le combinazioni possibili

Prendiamo ora in analisi le varie combinazioni possibili caso per caso:

CASO A – 4 SQUADRE A 38 PUNTI E CLASSIFICA AVULSA: UDINESE IN B – Il caso più improbabile, ma forse il più complicato: Chievo e Udinese pareggiano, Spal e Crotone vincono, mentre il Cagliari vince (se i sardi perdessero o pareggiassero sarebbero matematicamente in Serie B con 36 o 37 punti, ovvio). Delle quattro, quale andrebbe in Serie B? Classifica avulsa alla mano: l’Udinese. Sì, perché i friulani hanno perso entrambe le partite col Crotone, hanno perso e pareggiato con la Spal, hanno perso e pareggiato col Chievo. Tradotto in altri termini: non hanno mai vinto contro le dirette concorrenti e nessuna delle altre è messa peggio in tutti gli scontri diretti. Finirebbe allora conseguentemente così:

CAGLIARI 39, SPAL, CAGLIARI, CHIEVO E UDINESE 38 = UDINESE IN B

CAGLIARI 39, SPAL, CAGLIARI, CHIEVO E UDINESE 38 = UDINESE IN B

UDINESE 40, CAGLIARI 39, SPAL, CHIEVO E CROTONE 38 = CROTONE IN B

CHIEVO 40, CAGLIARI 39, SPAL, UDINESE E CROTONE 38 = CROTONE IN B

UDINESE 40, CAGLIARI 39, SPAL, CHIEVO E CROTONE 38 = CROTONE IN B

CHIEVO 40, CAGLIARI 39, SPAL, UDINESE E CROTONE 38 = CROTONE IN B

CROTONE E SPAL 38, CAGLIARI, CHIEVO E UDINESE 37 = UDINESE IN B

CROTONE E SPAL 38, CAGLIARI, CHIEVO E UDINESE 37 = UDINESE IN B

UDINESE E CHIEVO 37 o più, SPAL, CAGLIARI E CROTONE 36 = CROTONE IN B

UDINESE E CHIEVO 37 o più, SPAL, CAGLIARI E CROTONE 36 = CROTONE IN B

CASO E – 2 SQUADRE A PARI PUNTI: SCONTRI DIRETTI E DIFFERENZA RETI – Qui ci sono una molteplicità di casi non indifferenti, vale la pena analizzare solo le varie situazioni visto che a fare la differenza è semplicemente il doppio risultati degli scontri diretti (in caso di pareggio di entrambi, la differenza reti):

SPAL E CROTONE A 35, 36 o 38 PUNTI = CROTONE IN B

SPAL E CAGLIARI A 36 PUNTI = SPAL IN B

CROTONE E CAGLIARI A 36 PUNTI = CROTONE IN B

CHIEVO E CAGLIARI A 37 PUNTI = CAGLIARI IN B

UDINESE E CHIEVO A 37 PUNTI = UDINESE IN B

UDINESE E CAGLIARI A 37 PUNTI = UDINESE IN B

