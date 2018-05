Calendario salvezza, le ultime: Spal, Crotone, Chievo, Udinese e Cagliari si giocano la permanenza in Serie A. Un’analisi delle prossime due gare

A due giornate dalla fine il calendario per la lotta salvezza offre spunti clamorosi. Nel 36ª turno di Serie A sono arrivate vittorie a sorpresa, ma anche capitomboli clamorosi e il serio rischio è che una “nobile” possa davvero scendere in Serie B. La Spal e il Crotone erano quelle più in bilico sulla carta, ma le prossime gare potrebbero aiutarli. Udinese e Cagliari, invece, sperano di non vivere un incubo, così come il Chievo. Ma andiamo a vedere tutte le squadre nel dettaglio.

SPAL, 35 punti: qui si inizia a fare divertente la lotta salvezza. Il calendario della Spal è quello più indecifrabile, perché i ragazzi di Semplici troveranno due squadre forti, ma senza obiettivi. Prima il Torino in trasferta, poi la Sampdoria in casa. Paradossalmente la Spal può salvarsi anche con due sconfitte, ma sarebbe virtualmente salva se vincesse a Torino e il Cagliari non ottenesse tre punti nella 37ª giornata. In caso di pari punti coi sardi, sarebbe retrocessa per gli scontri diretti sfavorevoli.

CHIEVO, 34 punti: il calendario del Chievo è probabilmente il più tranquillo di tutti e l’unico che, sulla carta, può portare sei punti alla squadra di D’Anna. La vittoria col Crotone ha ridato serenità all’ambiente e la squadra ora è a più uno sulla zona retrocessione. Giocherà a Bologna e in casa col Benevento, due partite tranquille, anche se nel calcio mai dire mai. Ha dalla sua la spinta emotiva per la vittoria di ieri. Arrivasse a pari punti col Cagliari, sarebbe salvo per gli scontri diretti, così come con l’Udinese e la Spal. Col Crotone ha pari gli scontri diretti e, momentaneamente, la differenza reti: sarebbe retrocesso per il minor numero di gol segnati.

UDINESE, 34 punti: anche l’Udinese non ha un brutto calendario, perché troverà il Verona fuori e il Bologna in casa, due squadre senza troppi obiettivi. Il problema dell’Udinese sta tutto nella condizione mentale, perché ha ottenuto un punto nelle ultime tredici partite. Igor Tudor dovrà caricare al meglio i suoi e cercare di difendere con la difesa più bassa, perché con l’Inter è stato un disastro. Parlando di classifica avulsa: è in svantaggio con la Spal, col Chievo e col Cagliari, mentre per gli scontri diretti è messa meglio del Crotone.

CROTONE, 34 punti: il calendario del Crotone è il peggiore assieme a quello del Cagliari. Prima Zenga dovrà vedersela con la Lazio in casa e poi al San Paolo col Napoli. La Lazio evoca il bel ricordo dell’anno scorso, l’ultima giornata coi biancocelesti senza obiettivi fu quella della salvezza, ma stavolta la Lazio ha bisogno di punti per la Champions League. Forse il Napoli, già spompato, potrebbe lasciare qualcosa all’ultima giornata, ma dipenderà dalla condizione mentale – per ora bassa – degli uomini di Sarri. Ha gli scontri diretti sfavorevoli: retrocederebbe in caso di arrivo a pari punti con Spal, Udinese e Cagliari; è pari col Chievo, ma ha un numero di gol segnati momentaneamente migliore.

CAGLIARI, 33 punti: la sconfitta con la Roma pesa come un macigno per il Cagliari, che adesso è chiamato a vincere contro due squadre impegnate per la lotta all’Europa League. Giocherà a Firenze con la Fiorentina e chiuderà in casa con l’Atalanta, due partite difficilissime. La speranza dei sardi è quella di fare almeno un punto e di sperare nei capitomboli di almeno una delle squadre davanti. Il perché è presto detto: negli scontri diretti è messo piuttosto bene. Li ha favorevoli con tutte, in caso di arrivo a pari punti con qualsiasi compagine delle quattro davanti, sarebbe salvo. Rischia la retrocessione diretta già domenica 13 maggio: se perdesse e vincessero le altre quattro, sarebbe in B.