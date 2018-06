Steven Zhang non si vuole sbilanciare sull’affare Nainggolan. Il dirigente dell’Inter è uscito sorridente dalla sede, ma è stato lapidario sull’operazione con la Roma

Radja Nainggolan si avvicina all’Inter. Non per Steven Zhang, dirigente dei nerazzurri e rampollo di casa Suning. «Felice per Nainggolan? Non lo so, vediamo» ha commentato ai cronisti all’uscita dalla sede dell’Inter. L’operazione con la Roma, però, va a gonfie vele e il Ninja è pronto a vestire il nerazzurro, come affermano le ultime news di mercato. Difficile che l’affare possa saltare ora, si cerca di arrivare a dama il prima possibile.

Nainggolan sarà dell’Inter per una cifra totale di quasi quaranta milioni, suddivisi tra una base fissa di ventidue o ventiquattro milioni. Il calciatore lascerà la Roma dopo quattro anni e mezzo e un rapporto che sembra essersi deteriorato negli ultimi mesi. Intanto Zhang lo aspetta, fa lo gnorri e si gode una nuova Inter. Si attendono le ufficialità.