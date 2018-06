Mercato Inter: non basta Nainggolan, adesso sotto con Dembélé e il terzino Bauer. Per Suso il Milan vuole molto

L’Inter ha praticamente chiuso per Nainggolan dalla Roma. Il centrocampista belga arriverà nei prossimi giorni e un tassello a centrocampo è stato messo a posto. Piero Ausilio si muoverà anche su altri fronti in questa finestra di mercato: Moussa Dembélé, Moritz Bauer e Suso. Per quanto riguarda il calciatore del Milan, vale la pena dire che sarà un’operazione difficilissima, quasi impossibile, anche se Ausilio proverà a portarla avanti. Per ora siamo solo alle voci, ma i nerazzurri potrebbero chiederlo al Diavolo senza pagare la clausola di rescissione e inserendo Candreva come contropartita. Il Milan vuole Perisic o Brozovic e quindi si parte in salita. Al momento è difficile intravedere uno sbocco positivo nella trattativa, ma il mercato è ancora lungo.

Dopo il colpo Nainggolan, bisogna rinforzare ancora il centrocampo e trovare pure un nuovo terzino per sostituire Santon. Secondo le ultime notizie riportate da Sky, sarebbe stato proposto all’Inter Bauer, esterno difensivo dello Stoke City. Nazionalità austriaca, passaporto svizzero, Bauer ha ventisei anni e viene da una stagione a metà tra Rubin Kazan e Stoke. L’Inter lo sta valutando, ma per ora non è una pista calda. Lo è quella che porta verso il Tottenham e Dembélé. La concorrenza continua a essere spietata, ma c’è una novità: il belga potrebbe aspettare metà luglio per prendere una decisione. Perché? Semplice, sia perché ora è concentrato sui Mondiali sia perché a metà luglio chiude il mercato cinese e le sirene dalla Cina invogliano Dembélé.