L’Inter avrebbe incontrato in più occasioni l’agente di Suso e propone Candreva come contropartita. Il Milan non chiude alla trattativa ma preferirebbe avere uno tra Brozovic e Perisic

Secondo quanto rivelato da Sky Sport, l’Inter avrebbe fatto un clamoroso tentativo per acquistare Suso dal Milan. Il club nerazzurro avrebbe parlato con Lucci, agente dello spagnolo, che è stato infatti avvistato in diverse occasioni nella sede della squadra di proprietà di Suning. I rossoneri sarebbero stati avvertiti dall’Inter in merito alla trattativa e non sarebbe arrivata una chiusura da Casa Milan. Suso ha una clausola rescissoria valida per l’estero di 40 milioni di euro ma nell’operazione potrebbe essere inserita una contropartita. Il primo indiziato sarebbe Antonio Candreva ma stando ai rumors i rossoneri preferirebbero uno tra Ivan Perisic e Mateo Brozovic. Il Milan sarebbe comunque già pronto a sostituire Suso con José Maria Callejon. Si vocifera infatti che la dirigenza del Diavolo sia disposta a pagare la clausola rescissoria da 25 milioni di euro prevista dal contratto dello spagnolo con il Napoli.