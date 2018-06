Il Milan, nella prossima stagione, potrebbe assomigliare sempre più al penultimo Napoli, quello con Reina tra i pali e l’accoppiata Callejon-Higuain in attacco

I curriculum di Pepe Reina, Josè Maria Callejon e Gonzalo Higuain parlano da soli. Il primo è reduce da anni tra Liverpool e Bayern Monaco, gli altri due, invece, hanno vestito la camiseta del Real Madrid. Rafa Benitez, nella sua parentesi sulla panchina del Napoli, ha avuto il grosso merito di internazionalizzare la rosa, portando proprio i suddetti calciatori all’ombra del Vesuvio. Dei tre, ora, a Napoli è rimasto soltanto l’esterno offensivo spagnolo perchè il portiere ha già abbracciato la causa del Milan ed il Pipita, 2 anni fa, scelse di dire “sì” alla Vecchia Signora.

Detto di Reina, destinato alla titolarità tra i pali in caso di addio di Donnarumma, la questione per gli altri due è ancora da definire. Callejon ha una clausola rescissoria da 23 milioni di euro, una cifra abbordabile che potrebbe indurre il Milan all’investimento se Suso decidesse di andar via. Più difficile arrivare ad Higuain, sia per i costi dell’operazione che per la mancata partecipazione alla prossima Champions League che un po’ fa venire meno l’appeal del club rossonero. Nelle idee del Milan però c’è tanto Napoli.