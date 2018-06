Intrigo Suso: l’Atletico vuole pagare la clausola, il Milan nega ma…

L’Atletico Madrid tenta Suso. Il club spagnolo pronto a pagare la clausola per il giocatore spagnolo del Milan

Intrigo Suso. L’attaccante spagnolo del Milan può andare via in estate per due motivi: il club rossonero potrebbe aver bisogno di nuovi fondi per la campagna acquisti e senza Champions League (a maggior ragione senza Europa League, nel caso dovesse arrivare l’esclusione della Uefa) potrebbe essere costretto a cedere alcuni dei suoi pezzi pregiati e lo spagnolo può partire per la presenza della clausola rescissoria da 38 milioni di euro nel suo contratto. Se dovesse arrivare un’offerta da 38 milioni, il Milan non potrebbe opporsi: sarebbe il giocatore a decidere il suo futuro.

L’Atletico Madrid è sulle tracce del giocatore rossonero ma il Milan avrebbe smentito un’offerta da parte dei Colchoneros. Vero è che, i club, potendo agire ‘liberamente’ grazie alla clausola, non sono tenuti ad avvisare il Milan ma possono trattare direttamente con il giocatore, per poi avvisare i rossoneri in un secondo momento, al momento del pagamento della clausola. Secondo Il Corriere dello Sport, è possibile che Suso chieda di attendere la sentenza dell’Uefa, così da verificare in via definitiva i piani del Milan ma una sua partenza sembra essere sempre più probabile. Simeone è in pressing: l’Atletico vuole Suso.