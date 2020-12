Zidane apre alle cessioni: «Isco e Marcelo? Situazioni complicate» – VIDEO

Zinedine Zidane ha fatto il punto sul mercato in entrata a in uscita del Real Madrid. Queste le parole del tecnico delle merengues

Intervenuto in conferenza stampa, Zinedine Zidane ha fatto chiarezza sulle situazioni di Isco, Marcelo e Sergio Ramos. Ecco le parole del tecnico del Real Madrid.

ISCO E MARCELO – «Conto su tutti i miei giocatori. Sono giocatori del Real. Non penso al se vogliono partire o meno, questo non posso saperlo. Quello che posso dire è che sono concentrati sul nostro lavoro e si allenano bene. Avranno anche loro occasioni per giocare».

RINNOVI SERGIO RAMOS E VAZQUEZ – «Le trattative ci sono e sapete cosa penso di queste cose. Voglio che tutti questi giocatori rimangano qui perché sono i migliori. E voglio che queste cose vengano risolte rapidamente, naturalmente».