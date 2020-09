Zidane su Bale: «Non se ne va per colpa mia, non ho problemi con lui»

Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, ha parlato di Gareth Bale che è sempre più vicino al trasferimento al Tottenham

Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, ha parlato di Gareth Bale che è sempre più vicino al trasferimento nella sua ex squadra, il Tottenham. Ecco le parole del tecnico francese:

«Alla fine non se ne va per colpa mia. Non mi dà fastidio. Non è così. La questione è più complicata. Ci sono trattative, è a Londra. Quello che posso dire non importa, non ho avuto problemi con lui».