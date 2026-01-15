Connect with us

Zirkzee Roma, la pista non è ancora tramontata! Contatti continui con lo United: Carrick l'ago della bilancia

4 ore ago

Zirkzee Roma, la pista non è ancora tramontata! Contatti continui con lo United: Carrick decisivo per il futuro dell’attaccante olandese

La rivoluzione offensiva della Roma potrebbe non essere finita qui. Nonostante gli arrivi roboanti di Robinio Vaz e Donyell Malen, la dirigenza dei Giallorossi non ha alcuna intenzione di mollare la presa su Joshua Zirkzee. Secondo gli aggiornamenti forniti dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, i contatti tra le parti proseguono fitti. Il club capitolino sta mantenendo vivo il dialogo sia con l’entourage del talentuoso calciatore che con il Manchester United, convinto che ci sia ancora uno spiraglio per regalare a Gian Piero Gasperini un ulteriore rinforzo di lusso.

La trattativa aveva subito una brusca frenata dopo l’esonero di Ruben Amorim, con i vertici dei Red Devils che avevano bloccato ogni uscita in attesa di riorganizzare l’area tecnica. Ora, però, lo scenario è cambiato nuovamente. La decisione finale spetterà al nuovo allenatore Michael Carrick e, soprattutto, alla volontà dell’attaccante olandese ex Bologna, che deve decidere se giocarsi le sue carte in Premier League o tornare in Serie A da protagonista. La Roma resta vigile alla finestra, pronta ad affondare il colpo se da Old Trafford dovesse arrivare un’apertura last-minute.

