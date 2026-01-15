Malen Roma, ecco l’attaccante per Gasperini: il tecnico ha già individuato in che ruolo utilizzarlo! Il piano dei giallorossi per la stagione

Il restyling offensivo della Roma è finalmente compiuto. Dopo giorni di attesa febbrile, il direttore sportivo Frederic Massara ha piazzato un doppio colpo decisivo in sole 24 ore, ridisegnando le ambizioni del club in vista della rincorsa alla Champions League. Ieri sera è sbarcato a Ciampino Donyell Malen: l’attaccante olandese arriva dall’Aston Villa con una formula che guarda al futuro, un prestito oneroso da 2,3 milioni con obbligo di riscatto a 28 milioni legato alla qualificazione europea. Un investimento importante per un giocatore che percepirà oltre 4 milioni di ingaggio e che Gian Piero Gasperini ha voluto fortemente. Il tecnico dei Capitolini ha convinto l’ex PSV garantendogli l’impiego da centravanti puro, ruolo che il giocatore predilige nettamente rispetto a quello di esterno, abbandonato volentieri per trovare continuità realizzativa lontano dalla Premier League.

Parallelamente, è arrivata l’ufficialità per Robinio Vaz. Il promettente bomber francese, prelevato dal Marsiglia per 25 milioni a titolo definitivo, ha firmato fino al 2030 e scelto la maglia numero 70. Vaz si è detto onorato di lavorare con un maestro del calcio offensivo come il “Gasp”, pronto a sfruttare la sua velocità e il gioco aereo per imporsi subito in Serie A. Con l’attacco ora affollato, le ulteriori manovre in entrata dei Giallorossi dipendono esclusivamente dalle uscite. Il sogno Joshua Zirkzee resta congelato sullo sfondo, vincolato alla difficile partenza di Artem Dovbyk o di Lewis Ferguson, che al momento non hanno mercato o volontà di lasciare Trigoria. In uscita c’è invece Tommaso Baldanzi, ormai promesso sposo del Genoa in prestito, mentre tiene banco il caso Leon Bailey: l’esterno giamaicano è al centro delle polemiche innescate dal padre-agente sui social, che ha rivendicato con orgoglio la “resilienza” del figlio nonostante le recenti esclusioni tecniche decise dall’allenatore.