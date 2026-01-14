Malen Roma: l’olandese è atterrato in Italia, inizia la sua avventura in giallorosso – FOTO

Malen Roma: l’olandese è atterrato nella Capitale, inizia la sua avventura in giallorosso. Tutti i dettagli – FOTO

Il colpo di mercato della Roma ha finalmente toccato il suolo italiano. Pochi minuti fa, l’aereo privato proveniente dall’Inghilterra è atterrato sulla pista dell’aeroporto di Roma Ciampino, portando con sé il rinforzo tanto atteso dalla tifoseria e dallo staff tecnico: Donyell Malen. L’attaccante olandese, classe 1999, arriva per dare una scossa al reparto offensivo giallorosso, portando in dote velocità, dribbling e duttilità tattica, caratteristiche affinate nelle sue esperienze internazionali con PSV, Borussia Dortmund e Aston Villa.

La formula dell’affare: un patto per l’Europa

L’operazione è stata definita nei minimi dettagli dal Direttore Sportivo Ricky Massara, abile a trovare la chiave di volta per convincere il club inglese. Malen si trasferisce alla Roma con la formula del prestito oneroso fissato a 2 milioni. La parte sostanziale dell’accordo, tuttavia, riguarda il futuro: è stato inserito un obbligo di riscatto pattuito a 25 milioni. La vera novità, che rende l’operazione sostenibile e ambiziosa allo stesso tempo, riguarda la condizione che fa scattare l’acquisto definitivo. Non ci sono vincoli legati al numero di presenze del calciatore (spesso usati per tutelarsi da infortuni o scarso impiego), ma un obiettivo di squadra: l’obbligo scatterà automaticamente nel caso in cui la Roma si qualifichi a una competizione europea per la prossima stagione.

Un segnale di fiducia

Questa struttura contrattuale dimostra due cose: la totale fiducia del club nelle condizioni fisiche del giocatore (non legando il riscatto alle presenze) e la volontà di legare il destino di Malen ai risultati sportivi della squadra. Malen è il profilo ideale per il calcio verticale che si vuole proporre all’Olimpico. La sua capacità di attaccare la profondità sarà un’arma in più per scardinare le difese chiuse della Serie A.

Le prossime ore: visite e firma

Ora l’agenda è fittissima. Il giocatore si dirigerà verso la clinica di riferimento del club per svolgere le visite mediche di rito. Superati i test fisici, si recherà a Trigoria per apporre la firma sul contratto e mettersi subito a disposizione. La Roma ha il suo nuovo attaccante: la rincorsa all’Europa, necessaria per trattenere l’olandese, riparte da qui.