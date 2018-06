La Roma vuole una rosa di qualità per la prossima stagione: Ziyech a centrocampo è un obiettivo, ma anche Klostermann e Adjapong per la fascia destra

La Roma ha intenzione di metter su una rosa di qualità. Dopo Justin Kluivert, ecco un altro nome in arrivo dall’Ajax: si tratta di Hakim Ziyech, trequartista marocchino che nelle intenzioni di Eusebio Di Francesco potrebbe diventare una bella mezzala. Monchi è al lavoro su tutti i fronti e vuole chiudere sia per Kluivert sia per Ziyech, con la precedenza al giovane attaccante. Per il centrocampista si aspetterà la chiusura del Mondiale, Monchi spera che il Marocco non vada troppo avanti per non vedere crescere la valutazione del calciatore. Alla fine, si tornerà a parlare di mercato con l’Ajax.

Non solo centrocampo, ma anche difesa: il ds romanista segue Claud Adjapong e Lukas Klostermann. Adjapong è un esterno a tutto campo che gioca nel Sassuolo, una società che con la Roma ha fatto sempre grandi affari. Potrebbe arrivare come vice dello sfortunato Karsdorp, è stato proposto alla squadra giallorossa nelle ultime ore e intriga un bel po’. Un’altra pista porta in Bundesliga verso Klostermann. Gioca nel Red Bull Lipsia e ha un costo piuttosto alto, ma Monchi lo sta seguendo sempre di più.