Lukas Klostermann, chi è il terzino del Lipsia nel mirino della Roma

Lukas Klostermann è uno dei nomi per il ruolo di terzino destro della Roma: ecco chi è il giovane tedesco cercato da Monchi

La Roma è sulle tracce di Lukas Klostermann, finito nella lista dei desideri di Monchi per il ruolo di terzino destro. Si tratta di un esterno giovane e di prospettiva, che nell’ultima stagione ha fatto vedere di che pasta è fatto. Ha giocato trentanove partite in totale, debuttando sia in Champions League sia in Europa League con la maglia del Red Bull Lipsia. Nasce come terzino destro, ma in carriera è stato provato anche da esterno più avanzato, ma è in difesa che dà il meglio di sé. Può giocare a destra e a sinistra, in più è stato schierato pure da centrale: non male per uno che compirà in questi giorni ventidue anni.

La Roma lo ha messo nel mirino, anche se non è tra gli obiettivi principali (come Pavel Kaderabek, per fare un esempio). Klostermann ha già giocato con tutte le selezioni giovanili della Germania, fino alla squadra olimpica con cui si è preso un argento a Rio de Janeiro. Il suo cartellino vale dodici milioni di euro, ma in realtà il Lipsia potrebbe spingersi a chiedere almeno venti milioni, dato che è un elemento in crescita e ha un contratto fino al giugno del 2021. La Roma ci ha messo gli occhi su, ma non sarà facile riuscire a prenderlo.