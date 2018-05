In casa Roma Sidibé è la novità per la difesa, ma piace anche Kaderabek. Mentre Marcano fa le visite, si tratta con l’Ajax per Kluivert

La Roma si divide tra difesa e attacco. Djibril Sidibé, Justin Kluivert e Pavel Kaderabek sono i nomi in arrivo per i giallorossi, mentre per Ivan Marcano è fatta. Lo spagnolo è a Roma da ieri e firmerà un contratto di tre anni. Nella prima mattinata di oggi, giovedì 31 maggio, si è recato in quel di Villa Stuart per effettuare le visite mediche. Qualche tifoso lo ha aspettato per i primi selfie da romanista, anche se Marcano firmerà in maniera ufficiale solo dopo essere uscito dalla clinica.

In difesa non si parla solo di Marcano, perché Kaderabek è una certezza e Sidibé una novità. Proprio Sidibé è entrato a far parte della lista dei desideri di Monchi da poche ore. Il direttore sportivo ha dimostrato, già ai tempi del Siviglia, di saper pescare bene in Ligue One e ora ci riprova con il ventiseienne terzino del Monaco. Gioca a destra, anche a centrocampo, ma non di rado è stato provato a sinistra. Il costo è piuttosto alto, perché si aggira tra i venti e i trenta milioni di euro, ma la Roma si sta muovendo, come scrive Il Corriere dello Sport.

Si muove anche con l’Hoffenheim per Kaderabek. La faccenda per il ceco, però, si complica: offerti otto milioni di euro più due di bonus, ma i tedeschi non sembrano voler accettare una proposta così bassa. Monchi dovrà trattare. Dovrà farlo non solamente con l’Hoffenheim ma anche con l’Ajax, perché l’obiettivo numero uno per l’attacco rimane Kluivert jr. Raiola detiene il 20% del cartellino e ha già l’accordo coi giallorossi, ora rimane da trovare quello coi lancieri. La Roma parte da quindici milioni, l’Ajax rilancia e ne vuole trentacinque. La distanza è ampia, ma c’è tempo.