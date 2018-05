La Roma prova a ingaggiare un nuovo terzino destro. Il ds Monchi pensa a Pavel Kaderabek, laterale dell’Hoffenheim

La Roma fa sul serio per Pavel Kaderabek. Il terzino destro 26enne, attualmente impegnato con la sua Nazionale insieme al giallorosso Patrik Schick, piace tanto alla formazione giallorossa. Il club romanista cerca un nuovo terzino destro e starebbe pensando proprio al giocatore dell’Hoffenheim, da tempo nel mirino di diversi club italiani. Il terzino destro, classe 1992, ha rinnovato il suo accordo con il club tedesco nella passata stagione ma in estate potrebbe andare via.

Il contratto con i tedeschi scadrà nel 2021 e la Roma, secondo Il Corriere dello Sport, ha deciso di muovere passi importanti per il giocatore ceco, presentando già una prima offerta. Il direttore sportivo Monchi ha sondato il terreno con l’entourage del giocatore e avrebbe offerto 8 milioni di euro più altri 2 di bonus per ingaggiare il calciatore. Al terzino destro sarebbe stato offerto un contratto di 4 anni. L’offerta però potrebbe non bastare perché sul giocatore ci sono club tedeschi e inglesi. Patrik Schick potrebbe essere un allenato giallorosso. I due stanno preparando le prossime amichevoli con Australia e Nigeria e l’attaccante potrebbe provare a convincere il terzino a sposare il progetto romanista.