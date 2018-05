Justin Kluivert Roma, il direttore sportivo giallorosso Monchi prova a chiudere il colpo: incontro a Montecarlo con il procuratore Mino Raiola per l’esterno offensivo di proprietà Ajax

Figlio d’arte del celebre attaccante Patrick, Justin Kluivert è considerato uno dei talenti più interessanti del panorama europeo. Classe 1999, l’esterno offensivo è cresciuto nel settore giovanile dell’Ajax ed è reduce da una stagione di altissimo livello: titolarissimo della formazione biancorossa, Kluivert Jr ha raccolto 10 reti 5 assist in 30 presenze di Eredivisie. Qualità tecnica, velocità e grande personalità: caratteristiche che non sono passate inosservate alla Roma, pronta a lanciare l’assalto nei prossimi giorni…

Dopo l’incontro a Napoli, il direttore sportivo giallorosso Monchi e il procuratore Mino Raiola si sono dati appuntamento a Montecarlo: secondo il Corriere dello Sport, il summit avrà luogo oggi a meno di cambi di programma last-minute. Il tema è Justin Kluivert: i due sono al lavoro per fissare la strategia di assalto e concordare l’offerta da presentare all’Ajax, con il super agente che controlla il 20 per cento del cartellino dell’ala. In scadenza 2019, l’attaccante ha già annunciato che non rinnoverà con il club olandese, che però non ha intenzione di svenderlo dopo aver rifiutato 20 milioni di euro dal Tottenham.