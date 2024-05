Lukaku il miglior straniero della Serie A: il premio della stampa estera

Romelu Lukaku è stato premiato dall’Associazione Stampa Estera come migliore straniero della Serie A in questa stagione

Romelu Lukaku, che domani scenderà in campo per l’ultima volta con la maglia della Roma, è il miglior straniero di questa stagione di Serie A. A deciderlo è stata l’Associazione Stampa Estera, che oggi ha Trigoria ha consegnato il premio al belga.

L’attaccante belga è tra gli atleti premiati dai cronisti esteri in Italia, insieme ad altri grossi nomi come: Yannik Sinner, Debora Compagnoni, Francesco Totti, Fiona May, Zinedine Zidane, Dino Zoff, Roberto Mancini, Federica Pellegrini, Zlatan Ibrahimović, Victor Osimhen e Marcell Jacobs