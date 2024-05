Milan Salernitana: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live

Allo Stadio San Siro il match per la 38ª giornata di Serie A 2023/2024 tra Milan e Salernitana: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live

A San Siro Milan e Salernitana si affrontano nel match valido per la 38esima giornata della Serie A 2023/24.

PRIMO TEMPO

Il Milan parte subito forte in questa serata di addii: Fiorillo è subito chiamato in causa da Leao, Giroud e Pulisc e fa tre parate importanti. Al 22′ però il portiere dei campani è molto sfortunato: uscita alta a bloccare, ma in fase di atterraggio il pallone gli scivola dalle mani e finisce a Leao, che da pochi passi infila nella rete sguarnita. Ma quello che sia San Siro che la squadra vuole è la rete di Giroud e al 22′, su corner di Florenzi arriva. Nel finale tris di Theo Hernandez, ma VAR e arbitro annullano per la posizione di offside di Leao nel momento dell’assist.

MILAN (4-3-3): Mirante; Calabria, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders, Florenzi; Pulisic, Giroud, Rafael Leao. All. Pioli.

SALERNITANA (3-4-2-1): Fiorillo; Pierozzi, Pasalidis, Gyomber; Sambia, Coulibaly, Maggiore, Zanoli; Candreva, Kastanos; Tchaouna. All. Colantuono.