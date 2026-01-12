Zoff ‘spera’ in quella mossa di mercato: «Mi auguro che la Juventus chiuda in fretta». Il giocatore nel suo mirino!

Zoff, ex portiere della Juventus, si è espresso così a proposito del rinnovo di Yildiz, di Di Gregorio e di Luciano Spalletti. Queste le sue dichiarazioni

Tra ricordi indelebili e uno sguardo lucido al calcio di oggi, Dino Zoff ha parlato a tutto tondo su Tuttosport. L’ex portiere e CT ha inquadrato il momento della Juventus, esaltando il talento di Kenan Yildiz e il lavoro di Luciano Spalletti e lo stato del calcio di oggi.



L’AFFETTO DEI TIFOSI «Mi arrivano ogni settimana lettere da ogni dove. Fotografie, soprattutto, da autografare e rispedire indietro. Non so spiegarmi il perché. Probabilmente mi sono comportato sempre bene. Sono stato semplicemente me stesso».



GLI ANNI ALLA JUVENTUS: CULTURA DEL LAVORO E RESPONSABILITÀ «Per me è stato più facile, non portavo gioielli addosso (ride ndr.). È chiaro che le grandi squadre ti mettano più pressione. Ma la Juve non ha cambiato il mio modo di essere. Mi ci trovavo bene perché ero un lavoratore serio e ambizioso. Poi avevamo un gruppo meraviglioso, ben allenato e conscio di quelli che erano i doveri e le responsabilità».

SPALLETTI «Luciano ha riportato la squadra sulla retta via. Con lui i bianconeri sono tornati in corsa per un piazzamento in Champions, che è il minimo per la storia di quel club. E penso che ci riusciranno. Mi pare che abbia trovato la quadra a livello tattico. Sono più spigliati».



LO SCUDETTO «Vedo l’Inter favorita, ma Spalletti ha a disposizione una squadra competitiva che lotterà fino alla fine. Nulla è impossibile: possono iscriversi alla corsa per il titolo».



YILDIZ «Il turco è la ciliegina sulla torta di un gruppo forte. Di lui mi piace tutto. Non solo l’estro, la fantasia, i gesti tecnici: stimo l’uomo che è. Di questi tempi è roba rara… Mi auguro che la Juve chiuda in fretta il suo rinnovo di contratto».



DI GREGORIO «Quando sei in un club come la Juventus le critiche sono normali. Penso sia un buon portiere e che stia facendo la sua parte alla grande. Non ha bisogno dei miei consigli».