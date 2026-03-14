Zoff convinto: «Rimonta scudetto Milan? Mi sembra difficile, andiamoci piano con l’Inter! Italia ai Mondiali al posto dell’Iran? Rispondo così»

L’ex portiere della Juventus e della Nazionale, Dino Zoff, ha detto la sua sulla situazione del calcio italiano rispetto a quello europeo

Lunga intervista concessa da Dino Zoff alla Repubblica, nella quale ha affrontato diversi temi legati alla Serie A e più in generale al calcio italiano.

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IL MILAN PUO’ RECUPERARE I 7 PUNTI DI SVANTAGGIO DALL’INTER? – «A me sembra difficile. L’Inter ha un bel vantaggio ancora. Va bene la sconfitta nel derby, ma ha la forza per resettare subito. Poi, certo, tutto è possibile nel calcio. Io lo so bene».

COSA SERVE PER COMPLETARE RIMONTE DEL GENERE? – «Bisogna crederci. Avere la convinzione di potercela fare. E ragionare un passo alla volta. Ogni partita è determinante. In situazioni così non esistono programmi. Ogni piano è settimanale. È importante non disperdere energie mentali».

UN VANTAGGIO L’ELIMINAZIONE DALLA CHAMPIONS PER L’INTER? – «Io questi discorsi non li amo. Le grandi squadre devono poter giocare tante partite. Devono saper gestire le forze. E pensare di poter vincere sempre, senza fare calcoli. Infatti, non penso Chivu ne abbia fatti in Champions con il Bodø».

A FINE STAGIONE L’INTER DOVREBBE RINGIOVANIRE LA ROSA? – «Andiamoci piano. Sono primi, stanno tenendo un ritmo altissimo in campionato. Vediamo come vanno i prossimi mesi».

IL CROLLO DELL’ATALANTA CONTRO IL BAYERN MONACO – «Ha voluto giocare alla pari, senza snaturarsi. Palladino si è preso un rischio, non ha pagato».

ENNESIMO RIDIMENSIONAMENTO DELLA SERIE A? – «Bene non è uscita dalla Champions. Il Napoli campione non ha passato il girone, la Juventus ha perso con il Galatasaray, dell’Inter abbiamo già detto. La sostanza è che sono quasi tutte fuori. I risultati non sono impressioni. È stato un percorso deludente»

IL CALCIO ITALIANO NON RIESCE A RIALZARSI? – «Forse è vero che ci sono meno bambini che giocano a pallone. Ora ci sono altri sport che hanno successo, prima c’era meno dispersione».

ESCLUSIONE DAI MONDIALI DA EVITARE – «Siamo indietro rispetto agli altri, mi sembra evidente. Per i play-off però sono fiducioso. Siamo più forti dell’Irlanda del Nord e pure di Galles o Bosnia. Ai Mondiali ci andremo»

SULL’IPOTESI RIPESCAGGIO AL POSTO DELL’IRAN – «Non tiriamo fuori ora questo discorso. Dobbiamo farcela sul campo. Poi se va male e arriva una benedizione, ce la prendiamo. Ma insomma, siamo l’Italia. Non sarebbe bello andare in America da ripescati».

QUESTO CALCIO MI DIVERTE ANCORA? – «E diventato uno sport televisivo e il Var, o meglio, il modo in cui viene utilizzato non aiuta: le partite spezzettate, le sceneggiate dei giocatori. Non si può valutare guardando un fermo immagine. Se metto una mano sulla spalla e il mio avversario crolla a terra e fa capriole, sarà più giusto che a decidere sia l’arbitro in campo piuttosto che chi è al monitor?».

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