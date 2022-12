11 dicembre 2019, la notte magica di Donetsk: l’Atalanta è agli Ottavi di Champions League

Una delle noti più belle della storia dell’Atalanta Bergamasca Calcio: Shakhtar abbattuto e Ottavi di Finale di Champions conquistati

11 dicembre 2019, data che racchiude emozioni di una città che aveva visto un sogno diventare realtà: l’Atalanta agli Ottavi di Finale della UEFA Champions League. Un traguardo desiderato, ma che nessuno si sarebbe mai aspettato.

Dal disastroso inizio di Zagabria fino a Donetsk per inseguire un traguardo che all’inizio sembrava impossibile, ma andiamo per gradi: l’Atalanta si trova nella condizione che per superare i gironi serve che il Manchester City batta la Dinamo Zagabria, ma soprattutto che la Dea faccia il suo dovere in terra ucraina. Il risultato sembra essere inchiodato sullo 0-0, fino a quando Papu Gomez dalla sinistra serve Castagne che sembra in posizione di fuorigioco nonostante la rete realizzata. Attesa dal VAR, suspense e poi l’arbitro che indica il centro del campo: goal ed esultanza del belga.

L’espulsione di Dodo’ per fallo su Freuler è l’apripista per il dominio totale della Dea: punizione dalla destra, traversone in mezzo dove sbuca Pasalic che raddoppia (guadagnandosi l’etichetta di uomo del destino). Menzione d’onore per un super Gollini decisivo con delle parate miracolose, prima di far chiudere i conti a Robin Gosens. Risultato finale: Shakhtar Atalanta 0-3, e nerazzurri tra le migliori otto d’Europa (andando contro chi diceva che l’Atalanta avrebbe abbassato il Ranking UEFA in Italia). Bergamo è in festa, il resto è storia.