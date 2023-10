15 ottobre 2006, il ritorno (con stile) di Cristiano Doni all’Atalanta

Il ritorno di Cristiano Doni all’Atalanta nel 2006 nella maniera migliore possibile: goal e assist ai danni del Palermo

«Ho provato in tutti i modi a tornare perché sapevo che con questa maglia sarei potuto ritornare protagonista». Queste sono state le parole di Cristiano Doni nel 2006 sul suo ritorno all’Atalanta dopo 3 anni. Superman che ritrova la sua tuta, Bergamo il suo fuoriclasse: un colpo per onorare al meglio il ritorno in Serie A, e il miglior biglietto da visita non può non essere una partita entusiasmante.

15 ottobre 2006, la Dea affronta il Palermo di Guidolin in testa al campionato. Non è una brutta squadra quella di Colantuono, anzi, anche lei è vicino alla zona UEFA grazie ad un buon calcio, oltre che alla forza di un gruppo solido. Cristiano parte titolare e ci mette 13 minuti a siglare il primo goal con la maglia dell’Atalanta dal suo ritorno in nerazzurro: esprimendo tutta la sua gioia sotto lo spicchio dei tifosi ospiti.

Il match è un via vai di sorpassi e controsorpassi: Bresciano pareggia, Rivalta mette la freccia e poco dopo Eugenio Corini fa il 2-2 su rigore. Per vincere serve la magia del singolo: serve ancora una volta Doni, che trova lo spiraglio per servire Tissone che al 56′ sigla il 2-3 finale. Atalanta lanciata verso l’alta classifica, ritrovando ciò che gli mancava: come calciatore e riferimento.