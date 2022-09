15 settembre 2012, il siluro di Cigarini stende il Milan a San Siro

La mina del centrocampista Luca Cigarini che trafigge il Milan e porta l’Atalanta ad una vittoria decisiva per la salvezza

Vincere a San Siro contro Milan e Inter è sempre una grandissima soddisfazione, e nella stagione 2012 2013 ha fatto bottino pieno alla scala del calcio. Oggi, esattamente il 15 settembre 2012, i nerazzurri misero sotto scacco i rossoneri grazie ad una prodezza di Luca Cigarini.

La squadra di Colantuono ha bisogno di conquistare non solo la prima vittoria in campionato, ma anche di togliere il segno “meno” in classifica (l’Atalanta era penalizzata di due punti). Dall’altra era presente un Milan in difficoltà, che davanti trova un super Andrea Consigli sempre pronto e reattivo. I nerazzurri però non sono da meno in termini di occasioni tra il palo di Denis e le conclusioni di Moralez e Brivio. Al 64′ però ci pensa il perno del centrocampo Luca Cigarini a mettere la freccia: German protegge la palla servendo il numero 21 atalantino che tira un siluro che finisce in rete. Un successo fondamentale ai fini della salvezza, consentendo alla Dea ad inizio stagione anche di stare tra le prime otto.