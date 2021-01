555 milioni a Messi, il Barça conferma: «Rammaricati, sono documenti privati»

Il Barcellona, attraverso un comunicato ufficiale, ha confermato le cifre pubblicate da El Mundo sul contratto di Messi

La prima pagina de El Mundo ha fatto il giro del mondo. Il mezzo miliardo di euro che Lionel Messi ha percepito, dall’ultimo contratto firmato nel giugno 2017 e che durerà fino al prossimo 30 giugno ha fatto molto scalpore suscitando diverse reazioni. Il Barcellona ha pubblicato pochi minuti fa un comunicato ufficiale dove annuncia azioni legali contro il quotidiano spagnolo.

«Viste le informazioni pubblicate oggi sul quotidiano El Mundo Deportivo in relazione al contratto professionale firmato tra l’FC Barcelona e il giocatore Lionel Messi, il Club si rammarica che sia stato divulgato pubblicamente, trattandosi di un documento esclusivamente privato disciplinato dal principio di riservatezza tra le parti.

L’FC Barcelona nega categoricamente ogni responsabilità per la pubblicazione di questo documento e intraprenderà le opportune azioni legali contro il quotidiano El Mundo Deportivo, per i danni che potrebbe causare in seguito a questa pubblicazione.

L’FC Barcelona esprime il suo pieno sostegno a Lionel Messi, in particolare ogni tentativo di screditare la sua immagine e danneggiare il tuo rapporto con il club in cui si è formato ed è diventato il miglior giocatore della storia del calcio»