Abbonamenti Serie A, chi ‘vince’ tra Lazio e Roma? Cosa dicono i numeri

Abbonamenti Serie A, chi ‘vince’ tra Lazio e Roma a numero di tagliandi? Ecco cosa dicono i numeri con una particolare speranza dei biancocelesti di Sarri, i dettagli

L’entusiasmo per la Lazio cresce a pochi giorni dall’inizio della Serie A 2025-26. La squadra biancoceleste ha superato i 18 mila abbonamenti venduti, un risultato che testimonia la passione dei tifosi e la fiducia nella guida di Maurizio Sarri.

L’obiettivo ora è chiaro: avvicinarsi e, se possibile, superare i numeri dei rivali della Roma, che al momento vantano un piccolo vantaggio. La rivalità tra le due squadre della Capitale è storica, e non si gioca solo sul campo, ma anche sugli spalti, dove l’incitamento dei tifosi può fare la differenza per tutta la stagione. La competizione tra i sostenitori delle due squadre è palpabile, con il tifo che diventa un’arma fondamentale, soprattutto nei match cruciali contro le altre big.

Lo slogan della campagna abbonamenti — «Su c’è er Maestro che ce sta a guardà» — ha conquistato i tifosi, evocando l’immagine di Sarri, figura decisa e sempre concentrata sui suoi obiettivi. Un messaggio che unisce ironia e senso di appartenenza, divenendo il simbolo di una nuova stagione biancoceleste.

Dal punto di vista sportivo, la Lazio si prepara a debuttare in campionato domenica 24 agosto contro il Como. La fase di preparazione ha mostrato segnali positivi, con una squadra equilibrata tra difesa e attacco. Sarri ha ribadito l’importanza di partire forte, sfruttando anche il calore del pubblico, che si preannuncia decisivo durante tutta la stagione. L’aumento degli abbonamenti non è solo un dato numerico, ma un segnale di un ambiente compatto, pronto a sostenere la squadra in ogni momento, soprattutto nelle sfide decisive contro rivali come Napoli, Inter, Milan e Juventus. Con il motto della campagna impresso nella mente, i tifosi si preparano a una stagione che potrebbe riservare sorprese, magari anche un sorpasso sui cugini giallorossi, per arricchire ulteriormente la rivalità della Capitale