Abbraccio Messi Neymar: l’immagine post finale di Copa America – VIDEO

L’Argentina trionfa in Copa America nella finale contro il Brasile grazie ad un grande gol di Di Maria imbeccato da Rodrigo De Paul con uno splendido assist. Trionfa anche Messi per la prima volta con la sua nazionale.

Dopo il triplice fischio è stato sotto l’attenzione di tutti il bellissimo abbraccio con lo “sconfitto” Neymar, grande amico ed ex compagno del Barcellona.

This is why we love this game.pic.twitter.com/4fXsztqQ8R

— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 11, 2021