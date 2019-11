Abidal: «Ecco perché De Ligt ha scelto la Juventus e non il Barcellona»

De Ligt sembrava a un passo dal Barcellona, ma alla fine lo ha acquistato la Juventus: Abidal chiarisce il motivo dell’affare sfumato

Eric Abidal, team manager del Barcellona, ha raccontato a Sport il motivo del mancato approdo di De Ligt in blaugrana. Ecco il commento sull’attuale difensore olandese in forza alla Juventus.

«De Ligt non voleva venire. Ho avuto l’impressione che il giocatore abbia cambiato a un certo punto il suo punto di vista. E’ un giocatore che voleva giocare e soltanto giocare, qui al Barcellona non c’è questa garanzia. Non so se nella sua testa avesse il desiderio di venire qui, credo di no perché poi è andato alla Juve».