Abraham Aston Villa: è fatta per il ritorno in Premier League dell’attaccante. Le cifre e i dettagli dell’affare per l’ex Roma e Milan

3 ore ago

Abraham Aston Villa: trovato l’accordo per il ritorno in Premier League dell’attaccante. Le cifre e i dettagli dell’operazione col Besiktas

Il “sì” tanto atteso è arrivato. Tammy Abraham è pronto a fare le valigie e lasciare il Bosforo per tornare nel campionato che lo ha lanciato. L’Aston Villa ha chiuso il colpo in attacco, bruciando le tappe e definendo un’operazione complessa che riporterà il centravanti inglese in Premier League. Secondo quanto rivelato dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, la trattativa è giunta al traguardo finale: c’è l’accordo verbale di principio tra i Villans e il Beşiktaş. Una mossa che segue l’intesa sui termini personali raggiunta già nei giorni scorsi direttamente con il giocatore, desideroso di rilanciarsi nel calcio d’élite britannico.

I dettagli economici e la carta Özcan

L’operazione è imponente e testimonia la volontà del club di Birmingham di non badare a spese per accontentare le richieste del tecnico Unai Emery. L’allenatore basco avrà il suo rinforzo. L’accordo si è chiuso sulla base di 21 milioni di euro di parte fissa, a cui andranno aggiunti diversi bonus legati alle prestazioni. Ma la vera sorpresa della trattativa riguarda l’inserimento di una contropartita tecnica: nell’accordo, infatti, sarà incluso anche Yasin Özcan.

Blitz a Istanbul per le firme

Non c’è tempo da perdere. Dopo aver stretto la mano virtualmente, l’Aston Villa è passato ai fatti concreti. I direttori sportivi del club inglese sono volati in queste ore a Istanbul. La missione in Turchia ha un solo obiettivo: siglare formalmente l’accordo e depositare i contratti. Abraham, che in Italia abbiamo apprezzato con la maglia della Roma e del Milan, si prepara dunque a una nuova sfida. Per lui si tratta di un ritorno a casa: aveva già vestito la maglia del Villa in prestito anni fa, lasciando un ottimo ricordo. Ora torna dalla porta principale, pronto a infiammare il Villa Park.

