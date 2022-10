Accordo UEFA e Unione Europea: unite contro la Superlega

A Bruxelles rinnovato l’accordo di cooperazione tra la UEFA e l’Unione Europeo, in contrasto al progetto della Superlega

La UEFA e la Commissione europea hanno rinnovato l’accordo di cooperazione tra le due istituzioni. L’intesa è stata siglata oggi dal presidente Ceferin e dal vicepresidente della Commissione, Margaritis Schinas. L’accordo prevede il rafforzamento del Modello sportivo europeo, basato su valori, solidarietà tra calcio d’elite e calcio di base, merito sportivo, sistema aperto di promozioni e retrocessioni. Un nemmeno troppo implicito affondo alla Superlega. Di seguito il comunicato.

COMUNICATO – «La Commissione riconosce l’enorme portata e le potenzialità degli eventi UEFA come momenti di unità che promuovono lo stile di vita europeo e ne celebrano la diversità culturale. Gli sforzi congiunti a questo riguardo saranno intensificati in tutti gli eventi e le competizioni UEFA; in particolare la Champions League maschile e femminile e i Campionati Europei, con un’attenzione strategica a EURO 2024 maschile in Germania ed EURO 2025 femminile. Al centro dell’accordo c’è l’impegno congiunto a promuovere la solidarietà nello sport a vari livelli, in particolare tra il calcio professionistico e quello di base, lo sviluppo continuo del calcio femminile, l’equità, l’integrità, la sostenibilità finanziaria, l’equilibrio competitivo, la parità di genere e la good governance. La Commissione ribadisce la responsabilità fondamentale della UEFA quale organo direttivo del calcio europeo e concorda sull’importanza di coinvolgere tifosi e altre parti nelle discussioni, anche attraverso la Convenzione sul futuro del calcio europeo guidata dalla UEFA».

