Ceferin ribadisce: «La Superlega non esiste. L’idea è non giocare contro i club minori»

Il presidente della UEFA Ceferin ha risposto alle recenti parole di Florentino Perez, tornato alla carica sulla Superlega: le dichiarazioni del dirigente

Le dichiarazioni a MadridZone di Ceferin sulla questione Superlega:

MORTA – «Il presidente del Real Madrid ha detto che la Superlega tornerà? Credo che abbiamo parlato di questo troppo a lungo, per me non esiste. Non esiste più. Mi hanno detto cosa è successo ieri e delle sue parole: questo mostra ancora una volta che l’idea è chiudere tutto e far sì che non si giochi contro i club minori».