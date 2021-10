Adani: «95 giorni dopo tutto è tornato in equilibrio. Ringrazio la Rai»

Lele Adani ha postato su Instagram dopo la prima telecronaca fatta con la Rai: il commento dell’ex difensore

Spagna-Francia è stata la prima partita commentata da Lele Adani (in compagnia di Stefano Bizzotto) per la Rai. L’ex difensore ha scritto un post sul suo profilo Instagram per celebrare l’esordio.

«Il calcio chiama e guida. Che serata ragazzi, che partita, che squadre, che campioni! Quante giocate e che prodezze ho avuto il privilegio di testimoniare, raccontare e trasferire a TUTTI voi. Il racconto è un mix di analisi, passione, preparazione e linguaggio, e ci vuole rispetto e trasporto. Ieri sera non ci siamo fatti mancare nulla e 95 giorni dopo, tutto è tornato in equilibrio. Ringrazio tutta la squadra Rai e Stefano Bizzotto, mio compagno di telecronaca. Ci ritroviamo presto, #nelpercorso».