Adani: «Locatelli giocatore superiore. Immobile? Non è giusto cambiare»

Lele Adani analizza la prestazione dell’Italia contro la Svizzera: ecco le dichiarazioni dell’ex difensore sull’attacco azzurro

Lele Adani, in diretta Twitch alla Bobo TV, ha parlato dell’Italia di Roberto Mancini.

LOCATELLI – «Svizzera-Italia? Locatelli ha dato dimostrazione di essere completo, un giocatore superiore, dando due palle clamorose in 70 minuti di grande calcio».

IMMOBILE – «In questo momento non so quanto sia giusto cambiare, alla fine in semifinale e finale non ha fatto benissimo solo che Mancini non ci ha mai pensato a cambiarlo. Ha ragione Cassano, la sente di più la pressione con l’Italia».