Adani su Thiago Motta: «In Italia demoliamo gli allenatori. Ecco cosa bisogna fare visti gli ultimi risultati»

Adani parla delle critiche che stanno arrivando a Thiago Motta: paragonandolo ai suoi colleghi in Serie A. Le dichiarazioni

Nel corso de La Domenica Sportiva, Adani ha analizzato la situazione in casa Juventus: focalizzandosi molto sulla crisi che sta colpendo Thiago Motta.

PAROLE – «Nel nostro Paese, che amiamo anche calcisticamente, abbiamo reputato un fallito Ancelotti, Luis Enrique, Spalletti era l’eterno secondo e poi ha vinto. Pioli aveva vinto negli Allievi Nazionali, ha vinto lo scudetto col Milan. Inzaghi aveva fatto solo la Lazio, all’Inter ha vinto e ha costruito. Si vuol buttare via tutto dopo 5 mesi? I tifosi hanno diritto ad essere scontenti perché la Juve è da 5 anni che non vince lo scudetto, ma secondo me bisogna pazientare».