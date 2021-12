Adani sentenzia: «Questa Juve non basterà per arrivare quarta»

Adani ha commentato la vittoria della Juventus sul campo del Bologna. Le sue parole

Intervenuto nel corso della Bobo TV, in diretta su Twitch, Daniele Adani è tornato a parlare della Juve di Allegri. Ecco il suo commento sulla Juventus.

BOLOGNA JUVE – «La partita è stata gestita sul pensiero che ha la Juve quest’anno, che è quello di togliere campo e lasciarselo davanti. In questo atteggiamento è stata superiore al Bologna. La Juve ha vissuto sulle situazioni. Ha avuto più opportunità o potenziali tali, ha subito un po’ meno e creato un po’ di più. Non basterà per arrivare quarta ma almeno l’intento è stato ottenuto».