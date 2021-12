Ag. Adeyemi: «Abbiamo detto no a Inter, Barca e Real: ecco dove andrà»

L’agente di Adeyemi ha parlato del futuro dell’attaccante, rivelando il rifiuto all’Inter e non solo

Thomas Solomon, Agente del calciatore Adeyemi, ha parlato ai microfoni diSalzsburg24.at del possibile futuro dell’attaccante. Le sue parole:

FUTURO ADEYEMI – «Qualche giorno fa abbiamo decisamente detto ‘no’ alla proposta del Barça. Il Barcellona non è più un’opzione per Karim. Il meglio per lui è un club tedesco. Abbiamo detto no anche a Real Madrid e Inter perché Karim vuole giocare in Bundesliga».

